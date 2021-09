FreeVaccinesforAfrica : Une pétition réunit 161 personnalités pour lutter contre la «crise de l’inégalité vaccinale»

Face à la «crise de l’inégalité vaccinale» qui fracture de nombreux pays d’Afrique avec le reste du monde, 161 personnalités africaines et européennes de 30 pays différents ont signés une pétition sous le slogan #FreeVaccinesforAfrica demandant aux dirigeants de l’Union Européenne à «geler les importations de vaccins depuis l’Afrique et à exporter massivement et gratuitement des vaccins vers l’Afrique» et de mettre en place une «transparence sur les quantités des doses de vaccins importées et exportées entre l’Union Européenne et les pays non membres de l’OCDE».

Dès mai, l’OMS avait fixé un objectif de vaccination mondial, 10% de la population de chaque pays devait être vaccinée dès septembre et 40% pour la fin de l’année 2021. Malheureusement, rappelle le communiqué, l’Afrique dépasse à peine le seuil de 3% mi-septembre, alors que seulement 10% des doses de vaccins promis par les pays riches ont été livrées. Face à cela, l’Union Européenne atteint largement 70% de taux de vaccination en important des vaccins d’Afrique du Sud notamment.

Face à cette «crise de l’inégalité vaccinale» qui menace l’Afrique et facilite la multiplication des variants, les signataires ont tiré la sonnette d’alarme et demandé aux pays du vieux continent d’arrêter de se «moquer de l’équité vaccinale», comme l’avait rappelé la Directrice pour l’Afrique de l’Organisation mondiale de la santé, Docteure Matshidisio Moeti.

«En citoyens de la Planète Terre, nous avons l’espoir que l’esprit d’entraide, de coopération et de partage l’emportera contre les forces de l’égoïsme et de la fragmentation», conclut la pétition.

Cette pétition bicontinentale a été signée notamment par Mehdi Alioua (sociologue, Maroc), Aristides Baltas (ancien ministre de la Culture, Grèce), Jean-Pierre et Luc Dardenne (Palmes d’or à Cannes, Belgique), Aurélie Filippetti (ancienne députée et ministre de la Culture, France), Leïla Slimani (Prix Goncourt, Maroc et France), Tahar Ben Jelloun (Prix Goncourt, Maroc) ou Michel Hazanavicius (Oscars et Césars du meilleur film et du meilleur réalisateur, France).