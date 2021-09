Les biologistes veulent que le prix des tests PCR tienne compte du coût réel du matériel

Le plafonnement des prix des tests PCR de dépistage du Covid-19, annoncé par le ministère de l'Economie le lundi 6, doit tenir compte des contraintes et du coût réel de la pratique de ces tests dans le contexte du pays, selon le Conseil des pharmaciens biologistes et la chambre syndicale des biologistes.

Deux communiqués distincts des deux conseils présentent que, compte tenu du coût actuel des réactifs et consommables pratiqué par les distributeurs nationaux, de nombreux laboratoires d'analyses médicales pourraient être «découragés» à «initier ou maintenir l'effort de contribution au diagnostic de la Covid-19 par RT-PCR». Dès lors, les biologistes demandent une baise conséquente du coût de ces réactifs et consommables pour maintenir la qualité des résultats et services rendus.

Les biologistes médicaux, poursuivent les communiqués, avaient déjà attiré l'attention de la commission interministérielle lors de la réunion du 3 septembre sur la nécessité d'agir sur les prix des réactifs et consommables nécessaires à la réalisation de ces tests PCR afin de ramener leur coût à des niveaux plus abordables et, dès le début de la pandémie, de rendre possible le remboursement par les caisses de prévoyance sociale des tests.

Les tests PCR et les biologistes avaient été l'objet de nombreux débats ces derniers mois, notamment avec l'interdiction de vente de tests antigéniques par les pharmaciens qui avait poussé certain à dénoncer un «monopole des laboratoires» en termes de dépistage de la Covid-19. «La santé de nos concitoyens ne doit pas être une variable d’ajustement ni une source d’enrichissement ou de rente», avait déclaré le mouvement Maan.