Bilal Benkhedim semble avoir choisi de jouer avec l'Algérie plutôt que le Maroc

Le milieu de terrain offensif Bilal Benkhedim avait un choix cornélien à faire, lorsqu’il devait se décider à rejoindre l’équipe nationale du Maroc ou de l’Algérie après un passage dans l’équipe de France U18. Le jeune joueur français aux origines algérienne et marocaine aurait finalement fait le choix de rejoindre les Fennecs. C’est du moins ce que laisse entendre une de ses publications sur les réseaux sociaux dans laquelle il met en avant le drapeau Algérien.

Le jeune joueur de seulement 20 ans qui évolue à l’AS Saint-Etienne a décidé de rejoindre l’Algérie et le maillot vert ne le quittera donc pas sur le terrain. Il avait rejoint Saint-Etienne en 2018 pour évoluer une année dans l’équipe 2 avec qui il a disputé 24 rencontres et marqué 5 buts. Depuis 2019 il fait partie de l’équipe principale en Ligue 1 disputant 17 matchs pour la saison 2019/2020 et seulement 3 pour la saison 2020/2021.