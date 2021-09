Maroc : L'ONEE renforce la production d’eau potable à Taza, Zrarda et Ait Seghrouchen

L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) vient de procéder à la mise en service de nouvelles adductions en eau potable alimentant la ville de Taza et les communes territoriales de Zrarda et Ait Seghrouchen, pour un débit de 80 l/s.

Le coût global du projet atteint 20 millions de dirhams, financé par l’Office à travers un prêt contracté auprès de la Banque européenne d’investissement. Il consiste en la pose de 25 Km de conduites de diamètres variant entre 150 et 400 mm, ainsi que l’équipement et l’alimentation en énergie électrique de trois stations de pompage, indique un communiqué de l’ONEE.

«Ces installations qui bénéficieront à une population de plus de 160 000 habitants, permettront le renforcement et la sécurisation de l’alimentation en eau potable de l’ensemble des villes, centres et douars relevant de la province de Taza, où l’ONEE intervient pour la distribution de l’eau potable, et de combler le déficit enregistré au niveau de certaines localités à cause des conditions climatiques», précise l'Office.