CAN de Volleyball : Le Maroc termine quatrième après sa défaite face à l'Egypte

Les pharaons ont bloqués les Marocains et se sont emparés de la 3e place de la CAN. / DR

La sélection égyptienne de volley-ball s’est emparée de la médaille de bronze du Championnat d'Afrique des nations (CAN), en s’imposant face au Maroc par 3 sets à 1 (25-23, 26-28, 21-25, 18-25) ce mardi dans la capitale rwandaise, Kigali.

Dans ce duel arabe pour la troisième place de la CAN, les Lions de l’Atlas ont fait une bonne entrée en remportant le premier set avant que les pharaons d’Egypte ne prennent le dessus pour arracher les trois sets suivant et monter sur le podium du championnat.

Guidé par l’international Mohamed Al Hachdadi, le Six marocain termine à la quatrième place de cette 23e édition de la CAN, après avoir éliminé le pays hôte en quarts de finale par 3 sets à 0 et s'être incliné au bout du suspense face au Cameroun, vice-champion de la dernière édition dans une demi-finale relevée.

Avec cette victoire, les pharaons ajoutent une nouvelle médaille à leur impressionnante collection qui compte désormais 17 médailles, dont 8 en or, 6 en argent et 3 en bronze. En finale de ce Championnat d'Afrique, la Tunisie double tenante du titre (2017 et 2019) défiera ce soir le Cameroun.