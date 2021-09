Akhannouch dépose son dossier de candidature pour la présidence de la commune d’Agadir

Le président du parti du Rassemblement national des indépendants (RNI) et nouveau Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a déposé officiellement son dossier de candidature à la présidence de la commune d’Agadir auprès des autorités locales, ce mardi.

Cette démarche intervient dans le cadre du processus de dépôt des candidatures pour l’élection des présidents des conseils des communes et des régions au Maroc. Le délai à cet effet d’étend jusqu’à mercredi 15 septembre.

Dans la région de Souss-Massa, le RNI, le Parti de l’Istiqlal, l’Union socialiste des forces populaires (USFP) et le Parti authenticité et modernité (PAM) se sont préalablement accordés pour former une alliance et élire le président du conseil régional ainsi que les membres des conseils des préfectures, des provinces et des communes territoriales.