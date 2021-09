Tanger : Pour alerter sur leur situation, les médecins internes mènent une pause de protestation

Plus de 100 médecins internes de Tanger organiseront, jeudi, une pause de protestation pour demander des réponses à leurs revendications, dont l’ouverture tant espérée du Centre hospitalier universitaire (CHU) de la ville du Détroit. Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, les 129 médecins internes dénoncent que «le directeur du CHU et les autorités locales connaissent leurs problèmes mais n’ont pas à ce jour proposé de dialogue».

«Depuis cinq ans, les habitants de la région Tanger, Tétouan, Al Hoceima manquent d’infrastructures adaptées aux spécialités. Ils sont donc renvoyés vers les hôpitaux de spécialités de la capitale. La région dispose pourtant de 129 internes, représentés par l'Association des médecins internes du CHU de Tanger. Mobilisés depuis la crise pandémique Covid-19, ils demandent justement le choix libre de spécialisation et l’ouverture de l’hôpital universitaire de Tanger, une ouverture retardée depuis deux ans déjà», indiquent-ils.

Le communiqué rappelle que ces revendications sont «soutenues par 30 professeurs qui, devant l’engorgement alarmant, ne demandent que les moyens de dispenser un service de santé à l’image des recommandations du nouveau modèle de développement».

Les 129 médecins internes et anciens internes précisent qu’ils sont «opérationnels dans cinq établissements à Tanger (hôpital Mohammed 5, hôpital Mohammed 6, hôpital Duc de Tovar, hôpital Kortobi et l’hôpital d’oncologie Ahmed Ben Zayed)». «Les blouses blanches au badge rouge ont prêté main forte pour ne pas dire qu’ils ont sauvé la mise dans la gestion pandémique. Les internes se sont mobilisés dans le triage et réanimation des patients Covid+ dans les différents centres hospitaliers de la ville de Tanger», conclut le communiqué.