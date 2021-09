Marrakech : La 19e édition du FIFM reportée, les Ateliers de l'Atlas tenus en ligne

La 19ème édition du Festival international du film de Marrakech (FIFM) a été reportée à une date ultérieure, compte tenu de la situation sanitaire mondiale, a annoncé mardi la Fondation du FIFM. Dans un communiqué relayé par la MAP, celle-ci assure toutefois que la 4e édition des Ateliers de l’Atlas du Festival se déroulera en ligne du 22 au 25 novembre 2021, avec le soutien de Netflix, partenaire du programme depuis sa création en 2018.

«Afin de poursuivre son soutien aux cinémas du continent africain et du monde arabe, la Fondation maintient le programme "industrie et développement de talents" du festival», précise la Fondation, ajoutant que la plateforme «industrie» du FIFM a pour mission d’accompagner une nouvelle génération de cinéastes marocains, arabes et africains par des consultations sur mesure, et de les exposer à l’international à travers un marché de coproduction.

Cette année, deux lauréats des prix à la post- production des Ateliers de l’Atlas ont été sélectionnés en compétition à la Semaine de la Critique du Festival de Cannes. Il s'agit de «La femme du fossoyeur» de Khadar Ahmed, tourné à Djibouti, et de «Feathers» de l’égyptien Omar El Zohairy, également récompensé du Grand Prix de la Semaine de la Critique, fait savoir le communiqué. Quant à «Tug of war» du réalisateur tanzanien Amil Shivji, il a été projeté en première mondiale au Festival International du Film de Toronto, indique la Fondation.

L’an dernier, en plus du prix attribué à «Feathers», le Prix Arteniko International de la chaîne franco- allemande Arte avait été remis au projet en développement «Parmi nous» de Sofia Alaoui (Maroc), tandis que le Prix Atlas à la post-production allait à «Rising up at night» de Nelson Makengo (République Démocratique du Congo), poursuit le communiqué.

Par cette 4e édition des Ateliers de l’Atlas, le FIFM poursuit le développement de son laboratoire de découverte des nouveaux talents des cinémas du continent africain et du monde arabe, relève la Fondation, précisant que toutes les informations sur les Ateliers de l’Atlas sont disponibles en ligne.