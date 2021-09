Le maire de Rotterdam Ahmed Aboutaleb primé au World Mayor Prize 2021

Le maire de Rottardam, Ahmed Aboutaleb a remporté le World Mayor Prize pour sa manière de gouverner, aux côtés du maire Philippe Rio de Grigny (région parisienne). Pour les organisateurs, le responsable local originaire du Maroc «traite tous les citoyens comme des Rotterdammais, indépendamment de leur origine ou de leurs antécédents».

Occupant son poste depuis 2009, Ahmed Aboutaleb est à son troisième mandat. Il est l’un des plus anciens maires et «des plus respectés» en Europe. «Dans une ville de 175 nationalités différentes, il est important que les gens apprennent à se connaître, à se rencontrer. La rencontre nous aide à apprendre à mieux nous comprendre, et profite à la paix et à la cohésion sociale dans la ville», a déclaré le maire aux organisateurs.

Selon ces derniers, les deux maires de Rotterdam et de Grigny «partagent la conviction que le respect des valeurs de paix, de liberté, d’égalité des droits et de dignité humaine est essentiel à la cohésion sociale». «Tout au long de la pandémie de la Covid, les deux maires ont fait preuve d’un leadership exceptionnel, se rendant compte dès le départ que le virus peut menacer les parties les plus vulnérables de la société», indique le jury.

Tous les deux ans, ce prix est décerné par la City Mayors Foundation, un groupe de réflexion international basé à Londres, dédié à la gouvernance locale.