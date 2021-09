Crédit Agricole S.A : Laila Mamou nommée directrice générale déléguée de Sofinco

Le Crédit Agricole Consumer Finance a annoncé, lundi, la nomination de la Marocaine Laila Mamou en tant que directrice générale déléguée de Sofinco, marque commerciale de Crédit Agricole Consumer Finance et filiale de crédit à la consommation de Crédit Agricole S.A. Elle supervisera l'ensemble des activités exécutives et opérationnelles et devient membre du Comité exécutif du groupe Crédit Agricole Consumer Finance, ajoute un communiqué du groupe.



Laila Mamou a rejoint Wafasalaf, filiale de Crédit Agricole Consumer Finance au Maroc, en 1990, comme responsable du contrôle de gestion. Elle s’est ensuite vue confier la Direction du contrôle des risques puis celle du développement commercial. En 2004, Laila Mamou est devenue présidente du directoire de Wafasalaf. En novembre 2018, elle est nommée directrice filiales et participations du groupe CA Consumer Finance, avant d’occuper le poste de DGA de Sofinco en charge du développement. Laila Mamou a figuré, à plusieurs reprises, dans le classement des femmes les plus puissantes du monde arabe établi par le magazine Forbes, rappelle le communiqué.

Depuis 70 ans, @credit_sofinco s'engage auprès de la société et de ses clients. Je suis fière de prendre cette opportunité de perpétuer cette mission et, comme le clame notre slogan, de «vous donner de l’avance». Je remercie le @Credit_Agricole et @_SPriami de leur confiance. https://t.co/DCV9j8gLNY — Laïla MAMOU (@Lailamamou) September 13, 2021

La Marocaine est diplômée d’une maîtrise de gestion des entreprises - option finance - de l’Université d’Aix-Marseille et d’un DESS gestion des administrations et services publics de l’IAE de Caen. «La nomination de Laila Mamou va permettre de poursuivre nos ambitions stratégiques en France, en lien avec la trajectoire que nous nous sommes fixée d’ici à 2022, et avec notre contribution au Projet du Groupe Crédit Agricole», explique Stéphane Priami, Directeur général du groupe Crédit Agricole Consumer Finance et Directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A, cité par le communiqué.

Sofinco est, en France, la marque commerciale de Crédit Agricole Consumer Finance, filiale de crédit à la consommation de Crédit Agricole S.A. qui distribue une gamme étendue de crédits aux particuliers et de services associés sur l'ensemble des canaux de distribution.