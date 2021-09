Le Maroc promeut ses produits auprès des entreprises alimentaires britanniques

Le Maroc vient de lancer une première campagne d'exportation de produits alimentaires et de boissons au Royaume-Uni pour inciter les entreprises et les consommateurs britanniques à découvrir la diversité des produits alimentaires marocains. Selon Fresh Plaza, le royaume espère ainsi promouvoir son offre en tant qu'alternative commerciale plus rapide, plus fiable et plus crédible.

Cette campagne multicanal comprend une série d'actifs créatifs B2B et B2C qui soulignent l'importance de l'agriculture et des produits alimentaires marocains pour les publics respectifs. Elle met l'accent sur la qualité et la diversité de son secteur alimentaire et des boissons, ainsi que sur ses pratiques agricoles durables, ses prix compétitifs et la fiabilité de la logistique impliquée dans le transport des marchandises entre les deux pays, poursuit-on.

Ces actions coïncident avec l'ouverture d'une nouvelle ligne maritime directe entre Tanger, au Maroc, et Poole, au Royaume-Uni, qui doit permettre de réduire la durée du voyage à moins de trois jours. Jusqu'à présent, le commerce maritime entre les deux pays se faisait par deux traversées, la route maritime passant par l'Espagne. Le nouvel itinéraire permettra de réduire considérablement les émissions par rapport aux précédentes chaînes logistiques par la route.

«La relation spéciale entre le Maroc et le Royaume-Uni remonte à plus de 800 ans et elle continue de se renforcer chaque année et maintenant, nous avons une réelle opportunité de porter nos relations économiques et commerciales à un nouveau niveau», a déclaré El Mehdi El Alami, directeur de la promotion et du développement des exportations chez Morocco FoodEx. «L'alimentation est une partie tellement importante de l'histoire et de l'identité du Maroc et nous sommes passionnés par les produits de haute qualité, la cuisine authentique et la durabilité de notre offre de nourriture et de boissons. C'est ce que nous voulons célébrer et promouvoir au Royaume-Uni à travers cette campagne», a-t-il ajouté.

La campagne marque le début d'une initiative de sensibilisation plus large de Morocco Foodex pour promouvoir la qualité et l'importance de l'agriculture marocaine, conclut-on.