Accords d'Abraham : Hilale réaffirme l'attachement du Maroc à la paix au Proche-Orient

L'ambassadeur, représentant permanent du Maroc aux Nations-Unies, Omar Hilale a plaidé lundi à New York, à l'occasion du 1er anniversaire des Accords d'Abraham, pour une paix durable au Proche Orient, en tant qu’«objectif stratégique» au service des générations actuelles et futures. «Notre région est lassée de la guerre. Notre région a souffert de toutes sortes d'extrémisme, de terrorisme et de rejet de l'autre. Notre région a besoin d'une paix réelle et chaleureuse. Nous avons besoin de la paix dans les cœurs et dans les esprits. Nous avons besoin de la paix comme objectif stratégique et comme horizon pour nous et aussi pour les générations futures», a-t-il indiqué dans une allocution à l’occasion d’une cérémonie organisée au Musée du Patrimoine juif à Manhattan, avec la participation des ambassadeurs, représentants permanents aux Nations-Unies d’Israël, des Etats-Unis, des Emirats Arabes Unis et de Bahreïn. A cette occasion, Omar Hilale a réaffirmé l'engagement de longue date du Maroc et son attachement indéfectible à la paix, à la sécurité et à la prospérité au Proche-Orient.

«Pour le Royaume du Maroc, cette célébration joyeuse est un engagement à renforcer et à élargir les liens favorisés par ces Accords historiques, et à accélérer la transformation positive de la région, à accroître la stabilité, la sécurité et la prospérité pour nous et pour les générations futures», a-t-il. L’ambassadeur a fait observer que la récente visite officielle du ministre israélien des Affaires étrangères, Yaïr Lapid, le 12 août dernier, au Royaume, marquée par la signature d’une série d’accords de coopération, reflète «l'engagement du Maroc et d'Israël à renforcer leurs relations bilatérales et à leur donner une impulsion concrète à travers la mise en place de mécanismes de coopération souples et efficaces».

«Aujourd'hui, nous récoltons les fruits de la dynamique positive insufflée à nos relations depuis la signature, en décembre dernier, de l'accord tripartite entre le Maroc, les États-Unis et Israël, qui a donné lieu à la mise en place de cinq groupes de travail couvrant des secteurs prometteurs, tels que la recherche et l'innovation, le tourisme, l'aviation, l'agriculture, l'énergie, l'environnement, le commerce et l’investissement», a relevé Omar Hilale.