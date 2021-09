CAN de Volleyball hommes : le Six marocain s'incline face au Cameroun en demi-finale

Le Six marocain s'est incliné face à l'équipe camerounaise en demi-finale de la CAN. / DR

L’équipe du Maroc de volleyball s’est inclinée lundi en demi-finale du Championnat d'Afrique des Nations (CAN-2021) face au Cameroun, vice-champion de la dernière édition, après un match en cinq sets particulièrement animé (25-15, 22-25, 25-21, 17-25, 13-15).

Les Lions de l’Atlas ont entamé la rencontre en remportant haut la main le premier set avant de céder le deuxième au Six camerounais qui a réussi à rester dans le match et reprendre le dessus. Après la pause, les volleyeurs marocains ont réussi à s’adjuger le troisième set grâce à des services dominants qui provoquaient des fautes adverses sur les réceptions.

Après trois sets époustouflants et une grande performance du trio marocain de Zouheir Elgraoui, Oussama El Azhari et Sofiane Gharouti, les Camerounais se sont montré à la hauteur de leur réputation avec des blocs efficaces et un bon travail défensif qui leur ont permis d'arracher la victoire.

L’équipe marocaine avait assuré sa qualification pour le dernier carré du Championnat en dominant le pays hôte, le Rwanda, par 3 sets à 0, dirigée par le technicien franco-serbe Nicola Matijasevic.

L’autre affiche des demi-finales de la CAN mettra aux prises, ce mardi, la Tunisie double tenante du titre (2017 et 2019) aux Pharaons de l’Egypte.

Le coup d’envoi de la 23e édition du Championnat d’Afrique de volley a été donné, mardi 7 septembre à Kigali. Les deux premières équipes du tournoi se qualifieront directement à la prochaine Coupe du monde de la discipline, prévue en 2022 en Russie.