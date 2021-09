Covid-19 : Un collectif de chercheurs remet en doute la pertinence d’une dose booster

Un examen international mené notamment par des chercheurs de l'Office de recherche et d'examen des vaccins de la Food and Drug Administration des États-Unis et de départements d’universités américaines, britanniques, jamaïcaines, indiennes, française, suisses et mexicaines a questionné la pertinence de l’administration d’une troisième dose de vaccin anti-Covid-19 compte tenu de l’efficacité des vaccins contre les formes graves d’infection, y compris du variant Delta dont la mutation n’échappe pas aux anticorps développés. Les experts ont conclu qu'à ce stade de la pandémie, cette troisième dose n'est pas appropriée pour la population générale, alors que l’OMS demande aux États de retarder cette dose tant que la majorité des pays n’a pas atteint un seuil de vaccination.

Les chercheurs ont rappelé que «bien que l’idée de continuer de réduire le nombre de cas de Covid-19 par l’amélioration de l’immunité des personnes vaccinées est séduisante, toute décision de le faire devrait être basée sur des preuves et prendre en compte les bénéfices et les risques pour les individus et la société». Les chercheurs rappellent que les études actuelles ne sont que «préliminaires et leurs résultats difficiles à interpréter précisément en raison des risques de confusion et des rapports sélectifs».

Sans nier qu’une dose booster pourrait être nécessaire pour l’ensemble de la population à l’avenir, ils estiment qu’à ce stade, elle ne serait pertinente que pour une catégorie limitée de la population, immunodéficiente, suite à la vaccination classique, dans un usage maitrisé et réfléchi. Une troisième dose devrait être développée «sur mesure» sur les mutations du vaccin pour qu’il n'échappe pas aux anticorps.

Une administration prématurée d’une troisième dose pourrait également avoir des effets secondaires négatifs méconnus ainsi que mettre en cause l’efficacité de nouveaux vaccins en dehors du cadre du Covid-19, plaident les scientifiques.

Pour conclure, ils rappellent que les vaccins actuels sont sûrs, efficaces et sauvent des vies, mais que la priorité est maintenant à l’immunité collective plus qu’à l’administration «hâtive» d’une troisième dose sans fondement scientifique connu et maitrisé, basé sur des considérations politiques.