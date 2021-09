PJD : Aziz Rabbah dément la création d’un nouveau parti

Aziz Rabbah dément les informations annonçant son intention de lancer sa propre enseigne politique. «J’informe l'opinion publique que l’information faisant état de mon projet de créer un nouveau parti est sans fondement», a précisé le ministre sortant de l’Energie et des Mines et membre du secrétariat général du PJD dans un communiqué.

Il a au contraire affirmé son engagement aux côtés des autres cadres du PJD à œuvrer «dans l'effort collectif de l’évaluation, l’ajustement et le renouvellement afin de servir le pays (…) et de redonner au parti la place qu'il mérite dans le paysage politique avec une nouvelle direction et de nouvelles priorités adaptées à la phase et à ses défis».

Le PJD se prépare à tenir le 18 septembre une session extraordinaire de son conseil national, consacrée à l’examen de la débâcle des islamistes aux élections du 8 septembre. Un rendez-vous qui devrait être suivi d'un congrès extraordinaire.

La sortie de Rabbah intervient alors que les voix réclamant le retour d’Abdelilah Benkirane aux commandes du PJD, se font de plus en plus audibles. Une revendication qui préoccupe l’actuel ministre de l’Energie.