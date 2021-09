Coupe du monde de futsal : Les Lions de l'Atlas surclassent les Iles Salomon

La sélection nationale de futsal marocaine a surclassé son homologue des Iles Salomon par 6 buts à 0 ce lundi, dans son premier match du groupe C de la Coupe du monde en Lituanie, qui se déroule du 12 septembre au 3 octobre.

Le premier but a été marqué par Soufiane El Mesrar à la deuxième minute, suivi par Achraf Saoud à la troisième minute, avant que Raiss El Fenni ne ranime le match d'un but à la 18e. Au retour des vestiaires, Bilal Bakkali a marqué à la 28e, suivi par Othmane Boumezou à la 31e et Soufiane Borite qui a enfoncé le clou à la 34e, permettant à l'équipe de marquer les 3 points de la victoire.

Les hommes de Hicham Dguig affronteront jeudi prochain la Thaïlande à 18h pour le compte de la deuxième journée, tandis que les Iles Salomon tenteront de vaincre le Portugal. Le deuxième match du Groupe C opposera ce lundi la sélection portugaise à son homologue thaïlandaise.