Maroc : Nasser Bourita reçoit l’envoyé de l’ONU pour la Libye

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita et l’envoyé de l’ONU en Libye, Jan Kubis / DR.

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita a reçu, lundi, l’envoyé de l’ONU pour la Libye, Ján Kubiš, à son arrivée dans la capitale marocaine, Rabat. Le chef de la diplomatie a souligné que la solution en Libye passe par des élections, qui devraient se tenir aux dates prévues, à savoir en décembre prochain. Il a aussi souligné les efforts du royaume pour soutenir le dialogue entre les différentes parties libyennes.

En conférence de presse tenue avec l’envoyé de l’ONU pour la Libye, Bourita a estimé que la crise libyenne «étant liée à la légitimité, la solution ne peut être trouvée que par un exercice démocratique dans le respect des institutions [nationales] et de la commission électorale». Par la même occasion, il a appelé à renforcer ce processus grâce aux progrès réalisés pour faire des prochaines élections un succès.

Pour sa part, l’émissaire de l’ONU a estimé que le scrutin «fait partie de la solution à un certain nombre de problèmes en Libye», soulignant la nécessité de les tenir comme prévu. Ján Kubiš, également chef de la Mission d’appui des Nations unies en Libye, a par ailleurs salué le soutien et la coopération marocaine pour trouver des issues politiques dans le pays et asseoir sa stabilité.

Il est à noter qu’au cours des deux dernières semaines, le Maroc a accueilli nombre de responsables libyens, à commencer par la visite du président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Al-Manfi, puis celle président de la Chambre des représentants, Aguila Saleh.