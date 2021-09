L’UFC veut réaliser un documentaire sur le Maroco-britannique Lee Murray

L'Ultimate Fighting Championship (UFC), organisation américaine d'arts martiaux mixtes, actuellement reconnue comme la plus importante ligue mondiale de ce sport de combat a annoncé, il y a quelques jours, qu’elle réalisera un documentaire sur le Maroco-britannique Lee Murray. Né le 12 novembre 1977 d'une mère anglaise et d'un père marocain, Lee Brahim Murray-Lamrani a participé à un combat UFC au cours de sa carrière dans les arts martiaux mixtes (MMA), rappelle Sports Keeda qui annonce la nouvelle.

Le pugiliste était autrefois considéré comme l'un des meilleurs combattants de MMA du Royaume-Uni. Bien que Lee Murray ait vu sa carrière écourtée en raison d'un incident au couteau, il s'est fait connaître à travers le monde pour son implication dans l'un des plus grands braquages de banque de l'histoire, soit le vol de la Securitas Depot au Royaume-Uni.

La même source rappelle qu’il avait été impliqué dans des combats de rue et des activités criminelles dès son plus jeune âge avant de choisir de canaliser ses talents de combattant de manière constructive et de devenir un sportif. Mais en février 2006, Lee Murray et des complices avaient kidnappé Colin Dixon, le gérant du Securitas Depot avant de kidnapper sa femme et son fils pour l’obliger à coopérer. Le gang, portant des masques de ski et des armes à feu, a ensuite pris en otage les membres du personnel de nuit de la banque et a pillé 53 millions de livres sterling.

Il a été arrêté plus tard, au Maroc où il se serait enfui quelques jours après le braquage. Accusé d’être le cerveau de l’opération, il est condamné à 10 ans de prison. En 2010, le combattant professionnel de MMA a vu sa sentence alourdie, revue ainsi à 25 ans de prison qu’il purge à la prison de Tifelt.