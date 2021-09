Maroc : Rabat accueille le festival de street-art Jidar du 16 au 26 septembre 2021

La sixième édition de Jidar-Rabat Street Art Festival se tiendra exceptionnellement cette année, du 16 au 26 septembre 2021, avec un programme adapté au contexte de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus et dans le respect des mesures préventives en vigueur.

«Après un report en 2020 à cause de la pandémie, le rendez-vous incontournable de street art, Jidar, revient cette année en grande forme», avec «une kyrielle de street artistes nationaux et internationaux», ont indiqué les organisateurs. Le festival attend une vingtaine d’artistes, issu de six pays. Tous se retrouveront à Rabat «pour rehausser son éclat, mais aussi pour raconter notre monde à travers des créations frappées au coin du bon sens contemporain».

En plus du dessin de fresques murales, des rencontres riches rassembleront les festivaliers avec des artistes invités, dans une démarche de partage, d’échange et de transmission autour de la place de l’art dans l’espace public. Pour ce festival, le festival est appuyé par le Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, la galerie d’art Le Cube – Independent Art Room et l’association culturelle D’Art Louane.

Par ailleurs, le festival «s’offre un lifting» en changeant d’abord son logo et en transformant l’appellation Jidar, toiles de rue en Jidar – Rabat Street Art Festival». Cette édition est marquée aussi par le lancement de l’application mobile une version améliorée, pour voir les neuf lieux choisis cette année et découvrir les fresques réalisées au cours des cinq éditions passées.