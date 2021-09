Africa Digital Manager Award annonce les trois lauréats récompensés

Les prix de l'Africa Digital Manager Award (ADMA) seront attribués mardi à Casablanca aux trois lauréats du concours qui récompense les entreprises et les managers conduisant des projets de digitalisation en Afrique. Les lauréats bénéficieront d'un support en conseil assuré par l’Inetum et une formation certifiante Six Sigma Green Belt assurée par l’École centrale de Casablanca pour le manager qui a porté le projet.

Dans la catégorie Afrique du Nord, le groupe marocain Maghreb Accessoires remporte le 1er prix ADMA avec un projet autour des processus métiers et de l'expérience client incluant la digitalisation comme vecteur clé des différents axes de développement du groupe pour moderniser l'organisation et améliorer les processus de distribution.

Pour l’Afrique centrale, My Way+ d’Orange au Cameroun est désigné lauréat de l’édition ADMA 2021 avec un projet d’implémentation d’une interface digitale dans l’application My Orange, offrant aux abonnés de l’opérateur télécoms différentes options de personnalisation pour adapter les forfaits proposés aux habitudes et préférences des utilisateurs.

Pour l’Afrique de l’Ouest, le projet de modernisation et d'harmonisation des systèmes d'information de la caisse de sécurité sociale du Sénégal et de l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal remporte le premier Prix de l’édition ADMA 2021.

Ces lauréats seront invités lors d'une cérémonie qui réunira les représentants des projets nommés et le jury dans les locaux d’Inetum au Maroc en présence de Vincent Rouaix, président-directeur général d’Inetum, et de nombreux acteurs de l'écosystème digital en Afrique.

Hugues Ruffat, Corporate VP, directeur général de la Global Area EEMEA d’Inetum, s'est dit fier de «l’engagement des entreprises privées et publiques africaines sur ce concours pour valoriser les projets de digitalisation en Afrique». «Nous sommes heureux que la première édition du concours ADMA rencontre un tel engouement malgré un contexte particulier», a déclaré pour sa part Saloua Karkri-Belkeziz, présidente d’Inetum en Afrique.