Une boule de feu d'une comète traverse le ciel du Maroc à 245 000 km/h

Une boule de feu a été observée survolant le nord-ouest du Maroc, tôt le matin du 11 septembre. Alors que la météorite provenant d’une comète entrait dans l’atmosphère, la chaleur de la roche a provoqué une combustion de l’objet à environ 128 kilomètres au-dessus de la région occidentale de l'Oriental, indique El Mundo. Elle est devenue ensuite observable au-dessus du Maroc à environ 77 kilomètres d’altitude.

Les détecteurs du projet SMART de l'Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), des observatoires astronomiques de Séville, Sierra Nevada et La Sagra (Grenade), Calar Alto (Almería) et La Hita (Tolède) ont pu enregistrer ce passage de la boule de feu à plus de 245 000 km/h.

Selon l'analyse du chercheur principal du projet SMART, José María Madiedo, la boule de feu a été observée tôt le matin du 11 septembre à 05h25.

Ces détecteurs du SMART fonctionnent dans le cadre du réseau météorologique européen du sud-ouest (SWEMN), qui vise à surveiller en permanence le ciel pour enregistrer et étudier l'impact des roches provenant de divers objets du système solaire sur l'atmosphère terrestre.