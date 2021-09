Covid-19 : Le Maroc veut immuniser aussi les 12-17 ans non scolarisés

Le comité national scientifique et technique de la vaccination contre la Covid-19 a donné son veut fert pour vacciner les enfants non scolarisés et sans domicile fixe âgés de 12 et 17 ans, afin de contenir la propagation du virus et atteindre l’immunité collective. Dans une déclaration à la presse, le docteur Moulay Said Affi, membre du comité, a indiqué dimanche que le processus de vaccination des élèves se déroule «conformément au programme fixé par les autorités».

Le responsable a ajouté que le comité a recommandé la nécessité de vacciner également les enfants non scolarisés, appartenant à la même tranche d’âge. «Nous attendons l'achèvement de la vaccination des élèves des établissements publics et privés, en plus de ceux des missions étrangères, après quoi le Maroc commencera à vacciner tous les enfants appartenant à cette tranche d'âge», a-t-il confirmé.

Concernant les enfants âgés entre 3 et 11 ans, le responsable a révélé que le comité a discuté de cette question mais n’a pas encore émis de recommandations. «Nous attendons l'achèvement de la vaccination des élèves des établissements scolaires, et nous continuerons à suivre les études menées dans ce cadre», a-t-il conclu.