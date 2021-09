Maroc : Aziz Akhannouch lance les consultations avec Ouahbi, Baraka, Lachgar et Laenser

Le nouveau chef du gouvernement Aziz Akhannouch a entamé, ce lundi, ses consultations pour former une majorité gouvernementale. Il a ainsi reçu, ce matin au siège du Rassemblement national des indépendants (RNI) à Rabat, Abdellatif Ouahbi, secrétaire général du Parti de authenticité et modernité (PAM). Ce dernier était accompagné de Fatima Zahra Mansouri, présidente du Conseil national du PAM.

Lors d’une déclaration à la presse, le secrétaire général du parti du Tracteur a indiqué avoir échangé avec le président du RNI «un ensemble d'idées sur la possibilité d'une alliance gouvernementale». «Nous avons reçu des signaux très positifs du nouveau chef du gouvernement et nous travaillerons pour poursuivre ce dialogue et construire une vision commune pour l'avenir si le président est d'accord», a-t-il ajouté. «Il y a un sentiment que les choses iront bien», a conclu le secrétaire général du parti du Tracteur. Le PAM est arrivé deuxième aux élections législatives du 8 septembre, avec 87 des 395 sièges de la Chambre des représentants, derrière le RNI qui y sera représenté par 102 parlementaires.

Aziz Akhannouch a également rencontré, ce lundi, Nizar Baraka, secrétaire général du Parti de l’Istiqlal, dans le cadre des consultations pour former un nouveau gouvernement. Le parti de la Balance est arrivé troisième aux élections législatives, avec 81 sièges.

Des entretiens avec Nizar Baraka, Driss Lachgar et Mohand Laenser

A l'issue de la rencontre, Nizar Baraka a déclaré que ses entretiens avec le nouveau chef du gouvernement ont été marqués par un «véritable débat faisant appel à l'esprit national». Il a ajouté que les discussions ont été basées sur «une volonté forte de faire de cette étape une occasion pour répondre aux attentes des citoyennes et des citoyens, ainsi que pour restaurer la confiance et construire l'avenir sur la base du nouveau modèle de développement».

Nizar Baraka a également assuré que l’offre faite par le nouveau chef du gouvernement sera discutée par les organes décisionnels du parti, notamment son conseil national. «Le Parti entamera des consultations avec le chef du gouvernement sur le prochain programme gouvernemental, afin d'inscrire nombre des engagements que nous avons pris dans le cadre de notre programme», a-t-il conclu.

Le nouveau chef du gouvernement a également, reçu ce lundi après-midi, le Premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires (USFP). Driss Lachgar était accompagné de Habib El Malki, ancien président de la Chambre des représentants lors du précédent mandat. Le Parti de la Rose est arrivé quatrième aux législatives du 8 septembre, avec 34 sièges.

«Ce sont des consultations préliminaires sur notre perception de la situation internationale et nationale, et sur ce qui est proposé au peuple marocain et à notre pays dans cette circonstance délicate», a confié le premier secrétaire du parti de la Rose. Driss Lachgar a ajouté, en marge de cette rencontre, que les tractations ont été l’occasion pour confirmer que l’USFP est toujours prête à faire réussir le nouveau projet de développement de notre pays sous la conduite des directives royales».

Aziz Akhannouch a également rencontré, ce lundi, Mohand Laenser, secrétaire général du Mouvement populaire (MP), qui a été accompagné par l'ancien ministre Mohamed Ouzzine. Le MP est arrivé en cinquième place, raflant 28 sièges de la Chambre basse.

Samedi, le RNI a confirmé sa volonté de coopérer avec toutes les forces politiques nationales au niveau local et national pour former des alliances harmonieuses et fortes.