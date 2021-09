Le Maroc participe à la célébration du 1er anniversaire des Accords d'Abraham à l'ONU

L'ambassadeur du Maroc à l'ONU, Omar Hilale et son homologue israélien Gilad Erdan. / DR

Les représentants permanents des Emirats arabes unis, de Bahreïn et du Maroc auprès des Nations unies, participent, ce lundi, à la première cérémonie de célébration des Accords d'Abraham signés en 2020 entre Israël et les trois pays. Selon le média israélien i24news, l’ambassadeur d'Israël à l’ONU a invité les délégations officielles à assister à la célébration, qui se tiendra au Musée du patrimoine juif de Manhattan.

«L'ambassadeur d'Israël aux Etats-Unis et aux Nations unies, Gilad Erdan, dirigera la commémoration de ce premier anniversaire des accords d'Abraham et prendra la parole lors de l'événement. Les ambassadeurs Jamal AlRowaiei (Bahreïn), Lana Zaki Nusseibeh (Emirats arabes unis), Omar Hilale (Maroc) et Linda Thomas Greenfield (USA) prononceront également un discours lors de l'événement.»

En décembre dernier, le Maroc, Israël et les Etats-Unis ont signé une déclaration conjointe, annonçant «l’ouverture d’une ère nouvelle dans les relations entre le Royaume du Maroc et l’Etat d’Israël» et entérinant la proclamation des Etats-Unis portant sur la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara.

Vingt ans après la fermeture du bureau de liaison israélien dans le royaume, le diplomate israélien David Govrin est arrivé, en janvier dernier à Rabat, pour occuper le poste de représentant par intérim d’Israël au Maroc. Un mois plus tard, le Maroc a nommé le diplomate Abderrahim Beyyoudh pour diriger son bureau de liaison à Tel Aviv.

Le chef de la diplomatie israélienne Yaïr Lapid s'est rendu, au Maroc en août, pour rencontrer son homologue marocain Nasser Bourita et inaugurer le bureau de liaison d'Israël à Rabat.