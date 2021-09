Le Polisario menace l’UE «de payer le prix» de l’intégration du Sahara dans les accords avec Rabat

A mois de trois semaines du verdict de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), portant sur le recours présenté par le Polisario contre l’intégration du Sahara dans les accords entre l’UE avec le Maroc, le Front se montre menaçant. «J'ai reçu des instructions très fermes du Polisario, qu'il s'agisse des exportations agricoles et des produits de la pêche ou des compagnies aériennes, des banques et des assurances entreprises. Toutes ces parties, qui sont complices du colonialisme, en paieront le prix», a indiqué Gilles Devers dans une interview accordée à Echoroukonline.

Le Français s’est dit convaincu que «les décisions attendues seront meilleures». «Je pense que nous ferons au moins quelques progrès par rapport à la décision de 2016. Nous travaillons pour agir contre l’Union européenne pour les dommages causés au peuple sahraoui au cours des dernières années», a-t-il ajouté.

Me. Devers a estimé que les dirigeants européens ont «commis l’erreur» de contourner le verdict de 2016 en procédant à remplacer «le consentement du peuple» avec «la consultation de la population». Et d’enchainer par pointer du doigt le rôle de «la France et l'Espagne» dans cette opération. Le Polisario demande à l’UE de négocier directement avec ses représentants la signature d’accords relatifs à la province.

Le Maroc et l’UE avaient conclu, le 25 octobre 2018, un accord portant sur l’échange de lettres sur la modification des protocoles n°1 et n°4 de l’accord d’association entre les deux parties, Une entente ayant balisé à l’intégration des produits du Sahara. Le Parlement européen avait approuvé, le 12 février 2019, le retour des chalutiers européens aux eaux atlantiques du Maroc, y compris le Sahara, par 415 voix en faveur, 189 contre et 49 abstentions.