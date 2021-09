Mali : Deux camionneurs marocains tués par balles sur la route

Deux chauffeurs marocains ont été abattus par des éléments armés au Mali, samedi. Un troisième a été blessé et un quatrième n'a pas été touché. Tous se dirigeaient vers la capitale, Bamako, à bord de camions chargés de marchandises.

Selon des sources médiatiques, le drame s'est produit dans la ville de Didène, à 300 km de la capitale malienne, lorsqu'un groupe armé de plusieurs individus, cachés derrière les arbres au bord de la route, les a interceptés et a tiré en direction des conducteurs.

Le camionneurs blessé a été transféré dans un hôpital local et son état n'est pas préoccupant. Selon la même source, les assaillants étaient masqués, portaient des gilets pare-balles et disposaient de radios. Ils n'ont volé aucun objet et ont pris la fuite immédiatement après avoir commis leur crime.