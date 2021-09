Elections : Un jeune sans-emploi bat le ministre du Travail à Tiznit

Houcine Chniti, un jeune sans-emploi candidat aux élections tenues le 8 septembre sous les couleurs du Rassemblement national des indépendants (RNI), a remporté son siège dans la circonscription numéro 12 qui correspond à douar Bouzerz, dans la commune rurale d’Arbaa Sahel relevant de la province de Tiznit.

Le jeune candidat désormais élu a bénéficié de 115 voix, dépassant Mohamed Amekraz et coupant court aux espoirs de ce dernier de briguer un siège au niveau local. Candidat à Tiznit, le ministre du Travail et de l’insertion professionnelle sous le gouvernement El Othmani s’est contenté de 81 voix.

Sous l’étiquette du Parti de la justice et du développement (PJD), Amekraz n’a pas non plus remporté de siège parlementaire. Au niveau local, le RNI a enregistré une large victoire dans les circonscriptions électorales de Tiznit. La formation arrivée en tête des législatives y a remporté un siège, le parti de l’Istiqlal remportant le deuxième.

La victoire de Houcine Chniti face à Mohamed Amekraz revêt une grande symbolique, puisque le mandat de l’ancien ministre a été entaché de plusieurs polémiques et scandales sur des questions liées à son propre département qu’est l’emploi. En juin 2020, Amekraz était au coeur d'un scandale suite aux révélations sur la non-déclaration des salariés de son bureau d’avocat d’Agadir à la Caisse nationale de sécurité sociale, alors qu’il est lui-même président du conseil administratif de la CNSS.

Au sein du PJD, Mustapha Ramid a lui aussi été sous le feu des critiques, après la découverte de la non-déclaration pendant 24 ans de sa salariée défunte, Jamila Bichr, secrétaire au cabinet d’avocat de celui qui a été ministre d’Etat chargé des droits de l’Homme et des relations avec le Parlement sous le gouvernement El Othmani.