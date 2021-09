Législatives : Le PJD sauvé par ses «lustres» et le nouveau mode de scrutin

Malgré sa débâcle aux législatives du 8 septembre, la petite consolation pour le PJD viendra de ses candidates. A la Chambre des représentants, les islamistes peuvent en effet se targuer de dépasser l’objectif de la parité du PJD, annoncé par l’article 19 de la constitution du 1er juillet 2011.

Sur les 13 députés du parti de la Lampe, neuf sont des femmes pour seulement quatre hommes dont notamment deux vétérans de la scène partisane : Abdellah Bouanou et Mustapha Ibrahimi, le président sortant du groupe des députés du PJD.

Les «lustres» du PJD, selon la formule réductrice et controversée de l’ancien chef du gouvernement et secrétaire général du parti, Abdelilah Benkirane remontant à 2014, auront la lourde responsabilité de porter la voix des islamistes et animer l’opposition à la Chambre base. Toutes ont par ailleurs arracher pour la première fois leurs sièges grâce aux listes régionales.

En plus des listes régionales féminines, le PJD a sauvé la mise grâce au nouveau mode de scrutin. Celui qui est devenu un petit parti en terme de résultats électoraux, était radicalement opposé au changement de mode de scrutin.