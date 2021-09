Manifestation de soutien aux mineurs non accompagnés à Madrid suite aux rapatriements «illégaux»

Une dizaine de mineurs non accompagnés se sont réuni aujourd’hui à Madrid devant le ministère de l’Intérieur, avec le soutien de près de 300 associations, dont l’Association des travailleurs immigrés marocains (ATIM).

Lecture du communiqué du rassemblement des jeunes mineurs à Madrid pic.twitter.com/vyBzisoeLM — Driss El Yazami (@DrissElyazami) September 10, 2021

Les manifestants se sont réunis autour du slogan «réforme du règlement sur les étrangers maintenant ! plus de retours illégaux !», pour faire évoluer le cadre juridique qui entoure la prise en charge des mineurs non accompagnés en Espagne et d’assurer un meilleur encadrement de leur rapatriement dans l'intérêt supérieur du mineur.

Sur l’une des pancartes de la manifestation, on pouvait lire le message : «Beaucoup d'entre nous ont émigré, et aujourd'hui nous discriminons ceux qui viennent de l’étranger. S'ils sont riches, c'est le tourisme, s'ils sont pauvres, c'est le racisme.»

Le Défenseur du peuple, qui a pour mission de protéger et défendre les droits et libertés des citoyens par rapport aux abus que pourrait commettre l'administration de l’État, aurait reçu une délégation de manifestants pour entendre leurs revendications.