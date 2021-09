Armement : L’Algérie commande six navires de guerre à la Chine

La course à l’armement entre le Maroc et l’Algérie se poursuit. Cette fois elle s’opère en mer. La marine algérienne a commandé à la Chine six corvettes Type 56, en service depuis 2013, annonce un média local spécialisé en questions de défense.

Les deux premiers navires de guerre «sont actuellement à quai à Shanghai». Ils «commenceront progressivement à rejoindre l’Algérie à partir du début de l’année 2022 jusqu’à l’achèvement de la commande en 2023», ajoute la même source.

La corvette Type 56 est destinée pour les missions de patrouille, d’escorte et de protection maritime. D’une longueur de 90 m et d’une largeur de XXX, elle est propulsée par 2 moteurs diesel. En 2020, la marine algérienne n'avait commandé à la Chine qu'une seule corvette Type 56, pour ensuite revoir ses besoins à la hausse.

Pour rappel, en juillet, le magazine italien spécialisé dans la défense, Rivista Italiana Difesa, a annoncé que le Maroc serait en négociation avec le groupe italien industriel de construction naval Fincantieri pour l’achat de deux Frégates multi-missions (FREMM). La marine royale marocaine souhaite ainsi s’armer de deux nouveaux navires furtifs anti-sous-marins. Une volonté qui intervient après l’acquisition, en 2007, d’une frégate FREMM en configuration française anti-sous-marine, pour 470 millions d’euros, mise en service en 2014.

En janvier, le Maroc a également commandé à la compagnie publique espagnole, Navantia, la construction d’un patrouilleur.