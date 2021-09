Aziz Akhannouch se confie à un média français après sa victoire

Aziz Akhannouch s’est confié hier au journal français l’Opinion pour revenir sur sa victoire aux élections du 8 septembre qui ont permis à son parti d'être en pole position face à la déroute du Parti de la justice et du développement (PJD).

Dans son entretien, le président du Rassemblement national des indépendants (RNI) a estimé que cette victoire découlait du travail de modernisation du RNI et de l’effort «sur l’écoute des citoyens dans tout le territoire». La défaite du PJD est selon lui signe de la volonté de changement des Marocains. Il a ainsi déclaré : «il me semble difficile de trahir cette volonté de changement» en les incluant dans la coalition gouvernementale. Il n'exclut pas toutefois de «travailler avec les élus du PJD, dans le cadre des communes et des régions, là où il y a des compétences locales».

Face à la situation économique dans laquelle le pays se trouve en pleine pandémie, Aziz Akhannouch a déclaré que «le royaume a aujourd’hui besoin d’une impulsion forte pour mener les programmes de relance de la production et d’extension de la couverture sociale lancés par Sa Majesté. Cela doit s’accompagner aussi de la réforme des retraites, une autre manière de protéger la population. Nous devrons parallèlement rendre l’administration plus proche du citoyen et concentrer nos efforts sur la création d’emplois, notamment pour les jeunes».

Il a également assuré les Marocains d’assurer «la montée en puissance de la mise en place de l’e-administration pour faciliter la vie des usagers». Le Maroc a aussi selon lui besoin d’un «travail de mise à niveau des infrastructures : assainissement, services sociaux éducatifs, eau potable, attractivité économique» ainsi que de «réduire les disparités sociales qui touchent le monde rural. Nous les désenclavons notamment à travers la création de pistes, de routes et la mise en place de services de proximité».