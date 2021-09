Selon Eric Zemmour, Emmanuel Macron était «intéressé» par son «plan sur l’immigration»

A l’approche de la sortie de son prochain ouvrage, «La France n’a pas dit son dernier mot», le polémiste Eric Zemmour a obtenu une promotion de taille avec des révélations par plusieurs médias français d’un passage de l’ouvrage dans lequel l’auteur raconte un entretien téléphonique qu’il aurait eu avec l’actuel président de la république, Emmanuel Macron.

Cet appel, selon le chroniqueur controversé, est intervenu après qu’il a été agressé verbalement et que la vidéo soit publiée sur les réseaux sociaux en mai 2020. Dans ce bref passage, le polémiste relate brièvement une conversation «qui a durée 45 minutes» centrée autour des «racailles», de la République, des banlieues et sans surprise, de l’islam, relate le Point.

Eric Zemmour raconte que pendant cet échange, il aurait avancé une idée selon laquelle «l’inconscient collectif de ces populations musulmanes est de coloniser l’ancien colonisateur, de dominer l’infidèle au nom d’Allah». Selon lui, le Président aurait déclaré que Zemmour aurait «raison sur ce point» mais que «s’il parlait comme lui, on irait à la guerre civile».

Au détour de la conversation, Eric Zemmour dit avoir proposé un projet au président, «j’ai un plan si vous voulez, il y a de nombreuses mesures à prendre», Président apparemment intéressé qui l’aurait coupé en disant simplement «je suis intéressé» avant d’ajouter à la fin de l’échange «au fait votre plan (sur l’immigration), faites-moi une note, mon secrétariat va vous contacter».

Eric Zemmour n’aurait pas donné suite, et ajoute cependant que l’échange n’était pas que flagornerie, il parle notamment d’opposition entre leurs langages, là où le président dit «République», il lui répondrait «France», et face aux «minorités de racailles», le polémiste répondrait dans sa rhétorique habituelle «soutenue par une majorité, qu’elle aide à vivre et qu’elle soumet par son alliance avec la loi de l’islam».