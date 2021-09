Ligue de diamant de Zurich : Soufiane El Bakkali en deuxième place du 3000m steeple

Le coureur marocain et champion olympique Soufiane El Bakkali est arrivé à la deuxième place du 3000 mètres steeple, en finale du Championnat de la Ligue de diamant, tenu à Zurich (Suisse). Médaillé d’or aux derniers JO de Tokyo, l’athlète a terminé la course en 8 minutes 17 secondes et 70/100, derrière l’Ethiopien Benjamin Kegen (8min17sec45), médaillé de bronze olympique.

L’Ethiopien Abraham Kibiot est arrivé quant à lui troisième (8min18sec16). De son côté, le Marocain Mohamed Tindouft s’est classé neuvième, terminant la course en 8 minutes 25 secondes 33/100.

C’est la quatrième fois consécutive qu’El Bakkali est vice-champion de la finale de la Ligue de diamant, où il a brillé en 2017 et en 2018 en se classant juste après le Kényan Kipruto, ainsi qu’en 2019 après l’Ethiopien Wali.