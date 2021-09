Elections : Abdellatif Ouahbi indique attendre la nomination du nouveau Chef de gouvernement

Le secrétaire général du Parti authenticité et modernité (PAM), formation arrivée en deuxième position aux législatives, a déclaré avoir d’ores et déjà appelé Aziz Akhannouch, chef du Rassemblement national des indépendants (RNI), pour le féliciter d’avoir remporté la première place et lui souhaiter «ainsi qu’à son parti, du succès dans les tâches qui l’attendent».

Concernant la position du PAM sur les futures alliances, Ouahbi a déclaré lors d’une conférence de presse au siège de son parti que le bureau politique «se réunira dans les quelques jours à venir, pour évaluer les résultats du parti et prendre la décision sur laquelle les institutions partisanes s’aligneront, en attendant en même temps la décision du roi de nommer le Chef du gouvernement, conformément à l’article 47 de la Constitution».

A l’issue des élections générales tenues mercredi 8 septembre, le RNI a dominé les sièges de la Chambre des représentants avec 102, le PAM suit avec 87, devançant l’Istiqlal et ses 81 places, ainsi que l’Union socialiste des forces populaires (USFP) et son score de 34 sièges. Essuyant un échec cuisant, le Parti de la justice et du développement (PJD), qui avait remporté 125 sièges en 2016, se contente cette fois-ci de 13 sièges, relégué à la 8e place.