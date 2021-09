CAN de Volleyball : Le Maroc vient à bout du Kenya et file en quart

Les Lions de l’Atlas se sont qualifiés pour les quarts de finale du Championnat d’Afrique des Nations (CAN) de Volleyball en dominant hier soir le Kenya par 3 sets à 1 lors de la deuxième journée du groupe D.

Les coéquipiers de Mohamed Hechdadi ont signé leur deuxième victoire au Championnat après leur succès face à la Tanzanie 3 sets à 0. Avec deux victoires sur deux rencontres, la sélection marocaine prend la tête du groupe et décroche déjà son billet pour les quarts de finale de la CAN qui se dérouleront à Kigali au Rwanda.

Face à la sélection kényane, le six est rentré difficilement dans la rencontre en perdant le premier set 19-25, avant de prendre le dessus sur son adversaire et remporter les trois sets restants (25-22, 25-17, 25-21), non sans opposition des Kényans valeureux.

La sélection nationale vise l'obtention d'une place pour le Mondial 2022 en Russie, avec une jeune équipe composée de joueurs du championnat national enrichis de l'expérience de joueurs expérimentés évoluant dans des championnats européens et des pays du Moyen-Orient.

Quelques heures avant le match, les Pharaons de l’Égypte ont dominé la formation tanzanienne par 3 sets à 0 (25-16, 25-15, 25-16) après une défaite mercredi face au Kenya (19-25, 25-22, 25-20, 18-25, 15-12).

Après trois jours de compétition, six équipes ont décroché leur ticket pour les quarts de finales : le Maroc, la Tunisie double tenante du titre, le Cameroun vice-champion de la dernière édition, l’Ouganda, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Les deux premières équipes du tournoi se qualifieront directement à la Coupe du monde de 2022 en Russie.