Législatives : A Guelmim, Abderrahim Bouaida (Istiqlal) dénonce un «hold-up» en faveur du RNI

A Guelmim, les résultats définitifs des élections législatives ne passent pas pour le candidat de l’Istiqlal, Abderrahim Bouaida. Donné vainqueur avec 13.500 voix, aux côtés du représentant du PAM, l’ancien président destitué de la région Guelmim-Oued Noun, a dû déchanter. Le deuxième siège est revenu au RNI.

Bouaida crie au «hold-up», pointant ouvertement du doigt «une manœuvre du wali» de la région. Accompagné de plusieurs partisans, il a d’ailleurs entamé un «sit-in ouvert» devant le siège de la wilaya jusqu’à ce qu'il récupère son droit. Il a également appelé le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit à «intervenir pour régler ce problème». L’opération de protestation aurait tourné à la confrontation entre les partisans d’Abderrahim Bouaida et les forces publiques.

Pour rappel, au lendemain des élections régionales du 4 septembre 2015, Bouaida avait présidé le conseil de la région Guelmim-Oued Noun sous les couleurs du RNI. Après des mois de blocage, le ministère de l’Intérieur avait prononcé à deux reprises la suspension de la grande collectivité territoriale pour une durée de six mois chacune, respectivement le 16 mai 2018 et le 22 novembre 2018. Après sa destitution, Abderrahim Bouaida a quitté le RNI et rejoint l’Istiqlal.