Un Marocain arrêté à Malaga pour avoir montré ses parties génitales à des enfants

Un homme de 32 ans d’origine marocaine a été arrêté mercredi à Velez-Malaga en Espagne pour des délits présumés d'exhibitionnisme et d'atteinte à l’autorité après qu’il aurait montré ses parties génitales à plusieurs mineurs et agressé un agent de la police locale qui tentait de l’identifier, relate Ok Diario.

Dans le parc de l'Andalousie centrale, dans la capitale de l’Axarquia, l’homme aurait uriné dans la rue devant des clients d’une terrasse dans laquelle se trouvaient plusieurs mineurs. Après des commentaires des clients, il aurait multiplié les gestes obscènes le pantalon baissé, dans un état d’ivresse manifeste. Lorsque la police est enfin arrivée, les mineurs témoins, âgés de 6 à 8 ans, avaient déjà quitté les lieux.

L’individu a été retrouvé à proximité de la terrasse par les policiers qui l’ont interpellé non sans mal, résistant à son arrestation, il aurait frappé l’un des policiers qui essayait de le fouiller, le blessant à un doigt de la main gauche.

Un juge a alors ordonné l’emprisonnement de l’exhibitionniste présumé alors qu’il compte au moins 15 arrestations à son actif, accusé d'avoir agressé et menacé six passants dans la ville d'Almeria lundi soir dernier pendant deux heures avec un pistolet factice. Il aurait dans la soirée agressé deux femmes avec son arme à air comprimée, en frappant une et la menaçant de mort, avant de voler un livreur à domicile.

Localisé par la police, il aurait aussi à ce moment tenté de résister à l’arrestation et de s’enfuir. Incapable de courir plus de deux rues, il aurait été interpellé et traduit devant la justice pour menaces, blessures volontaires, vol avec violence et dommages. À ce moment, la police cherchait déjà l’individu pour un autre vol avec violence.