Arabie saoudite : Financement d'un film marocain parmi 14 projets sélectionnés

Un total de 14 projets cinématographiques ont reçu un financement du Fonds de la Mer Rouge dans le cadre de la prochaine édition du Festival international de cinéma de la Mer rouge qui se tiendra, du 6 au 15 décembre prochain à Djeddah en Arabie Saoudite, le premier festival international du film du pays.

Le film «Antonio Tar», du réalisateur marocain El Hadi Ould Mhand, fait partie des films qui ont bénéficié du soutien financier aux opérations de production ou de post-production. L’œuvre raconte l'histoire d'une famille simple, comme celles peuplant les petits villages marocains des années 90, très ouverte d'esprit. Malheureusement, une maladie neurologique va bouleverser le quotidien des membres de la famille et tester l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Les principaux acteurs de ce film sont Samir El Kasmi, Loubna Azabal, Jalal Quarriwa, Ayoub El Yousfi et Ahmed Yarziz.

Alors que le fonds a reçu plus de 650 candidatures, l'examen du reste des projets se poursuivra durant les prochains jours avant d’annoncer les autres films primés en décembre. La liste des projets comprend des longs métrages et des documentaires provenant ddu Maroc, d'Arabie saoudite, de Tunisie, d’Égypte, de Palestine, de Jordanie, du Liban, d’Irak, du Qatar et d’Algérie.

Le directeur artistique du festival, Edward Weintraub, a souligné que «le cinéma arabe bénéficie de talents créatifs qui racontent de nouvelles histoires inspirées de la culture et du patrimoine arabes. Par conséquent, nous devons continuer à soutenir les réalisateurs arabes tout au long de l'année et leur fournir ce dont ils ont besoin en termes de financement et de moyens pour toucher le public».