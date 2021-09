«La théorie des aubergines» de la Marocaine Leïla Bahsaïn en lice pour le Prix de la littérature arabe

«La théorie des aubergines» de la Marocaine Leïla Bahsaïn a été selectionné pour le 9e Prix de la littérature arabe, a annoncé ce jeudi le créateur du prix, l'Institut du Monde Arabe (IMA) avec la Fondation Jean-Luc Lagardère. Le Prix a été créé en 2013 et est la seule récompense française distinguant la création littéraire arabe.

Lauréate du prix de la Nouvelle de Tanger 2011 et du Prix Méditerranée du premier roman, Leïla Bahsaïn avait été retenue dans la sélection officielle de ce Prix en 2019 avec son premier roman «Le Ciel sous nos pas» paru chez Albin Michel.

Présidé par Pierre Leroy, directeur général délégué de Lagardère SA et président-directeur général de Hachette Livre, le jury est composé d’éminentes personnalités des arts, de la culture et de spécialistes du monde arabe parmi lesquelles le peintre et écrivain marocain Mahi Binebine.

Le nom de la lauréate ou du lauréat du Prix de la littérature arabe sera dévoilé à l’automne.

Depuis sa création, le Prix de la littérature arabe a été remis au Libanais Jabbour Douaihy (2013), à l’Égyptien Mohamed al-Fakharany (2014), au Saoudien Mohammed Hasan Alwan (2015), à l’Irakienne Inaam Kachachi (2016), à l’Irakien Sinan Antoon (2017), à l’Anglo-Égyptien Omar Robert Hamilton (2018), à l’Egyptien Mohammed Abdelnabi (2019) et au Soudanais Abdelaziz Baraka Sakin (2020).