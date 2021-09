COP26 : Trois jeunes marocains choisis pour l’action face à l’urgence climatique

Un hommage a été rendu ce jeudi à Rabat à trois jeunes marocains, Hasnae Bakhouch, Hatim Aznague et Manal Bidar, sélectionnés pour participer à la 26ᵉ Conférence des Parties des Nations-unies sur les changements climatiques (COP26) prévue en novembre à Glasgow, et à la réunion préparatoire pré-COP programmée fin septembre à Milan.

Une cérémonie virtuelle a été organisée à l'initiative de l'ambassade du Royaume-Uni à Rabat en collaboration avec le British Council, le bureau de l'ONU au Maroc et l’ambassade d’Italie pour marquer le lancement mondial de la Lettre mondiale de la Jeunesse (Global Youth Letter) qui éclairera les discussions en cours avec les décideurs politiques pendant et avant la COP26. Les jeunes marocains seront encouragés à signer la lettre et à s’engager à lutter contre le changement climatique, en formulant leurs propres recommandations à prendre en compte.

«Les jeunes marocains sont capables d'appuyer et d'accompagner le changement, à même de participer à la prise des décisions pour protéger l'environnement qui encourt des risques liés à la pollution», a souligné la coordinatrice nationale de la délégation des jeunes marocains à la COP26, Hasnae Bakhouch.

De son côté, Simon Martin, ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, s'est félicité de la coopération entre les deux pays en matière de protection de l'environnement, affirmant que cette cérémonie «est un pas très important pour la préparation de la COP26 où des décisions seront prises pour faire face au réchauffement climatique. Le Maroc se trouve au peloton de tête du mouvement global contre le changement climatique».

Pour sa part, l'ambassadeur d'Italie au Maroc, Armando Barucco, a indiqué que «le Maroc n'a pas de leçons à recevoir en ce qui concerne la protection de l'environnement et tout le monde se souvient des résultats et de l'importance de la COP22 à Marrakech».

La Coordonnatrice résidente du Système des Nations unies au Maroc, Sylvia Lopez-Ekra, a pour sa part fait observer que cet évènement constitue une occasion de connecter la jeunesse marocaine, très active sur les questions du climat, avec la jeunesse mondiale.