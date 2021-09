Akhannouch : Les promesses électorales du RNI seront la base de négociations pour former un gouvernement

Dans son discours à la suite d’un scrutin où il a rassemblé le plus grand nombre de votes, le chef du Rassemblement national des indépendants (RNI), Aziz Akhannouch, a qualifié la victoire de son parti aux législatives de «victoire de la démocratie dans un climat d’engagement».

Devant ses partisans au siège de la formation politique à Rabat, jeudi 9 septembre, il a notamment estimé que «le niveau record d’afflux vers les urnes, avec pour la première fois plus de 8 millions et demi d’électeurs, exprime clairement de la volonté populaire de changement». Au lendemain des premiers résultats des élections générales confirmant la première place du RNI, il a déclaré que les citoyens s’étant exprimés «ont participé au changement qui s’amorce aujourd’hui» et à une victoire, «fruit de cinq années de travail du Rassemblement national des indépendants».

Des alliances alignées sur le projet du RNI

Concernant les alliances futures, Akhannouch a dit être prêt à travailler «avec confiance et responsabilité avec toutes les parties qui se croisent avec le RNI dans les principes et les visions du programme, afin de relever ensemble les défis sous la direction avisée de sa majesté». «Le fil conducteur du projet du RNI est de présenter l’alternative à laquelle aspirent les Marocains», a-t-il indiqué.

Au cours des derniers mois, les Indépendants ont présenté un programme composé de cinq engagements et de 25 mesures. Il constituera la base de la négociation du Rassemblement national des indépendants avec les autres formations, afin de construire une majorité forte et harmonieuse, qui rompt avec le passé. Une majorité qui sera unie par une même vision et un programme ambitieux, en phase avec la vision de sa majesté et avec les attentes des Marocains.» Aziz Akhannouch

Le chef du RNI a déclaré que l’engagement le plus important pris par sa formation est de «travailler dur, tant qu’on a le soutien des citoyens, hommes et femmes, pour améliorer leur vie quotidienne, réaliser leurs ambitions et restaurer leur confiance en leurs représentants».

Il a expliqué que l’objectif du RNI était de «tracer la voie de l’espoir». «Ensemble, nous avons l’opportunité de construire une société résiliente face aux aléas de la vie. Une société qui protège les personnes âgées, en situation de handicap et les familles souffrant de pauvreté et de vulnérabilité. Ensemble, nous avons la possibilité d’investir dans le système de santé, afin d’accéder aux soins ; nous avons une opportunité de moderniser le système éducatif afin de garantir une bonne éducation à tous les Marocains. Ensemble, nous avons l’opportunité de restaurer la dignité et le respect entre le citoyen et l’administration qui le sert», a plaidé Akhannouch.

Par ailleurs, il a souligné que son parti attendait «un puissant» travail qui nécessite de «moraliser la vie publique, préserver les acquis de l’Etat de droit, stimuler l’économie nationale et garantir l’égalité des chances pour tous les citoyens, hommes et femmes».

Akhannouch a terminé son discours en déclarant : «Nous travaillerons avec diligence et dévouement pour améliorer la vie de chaque citoyen. Nous ne laisserons pas de place à la discrimination, nous ne laisserons pas de place à la stagnation et nous n’hésiterons à aucun moment d’amener le changement que tous les Marocains méritent.»

Il est à noter que les résultats annoncés par le inistère de l’Intérieur ont placé le Rassemblement national des indépendants à la première place, avec 102 sièges au Parlement. Le Parti authenticité et modernité arrive en deuxième position avec 87 sièges, suivi de l’Istiqlal avec 81.

Le Parti justice et développement, qui avait remporté 125 sièges en 2016, se contente désormais de 13.