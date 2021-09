Football & politique : 5 présidents de club remportent les élections législatives

Plusieurs chefs d’État, hommes et femmes politiques aiment le sport, Silvio Berlusconi pour ne citer que lui a été pendant plus de 20 ans le propriétaire de l’AC Milan. Le Royaume du Maroc ne déroge pas à cette règle, et désormais, 5 dirigeants ou anciens dirigeants de clubs de football marocains vont siéger à la Chambre des représentants après avoir remporté leurs sièges durant les élections du 8 septembre.

Ainsi, Said Naciri qui s’était présenté sur la liste du Parti authenticité et modernité à Casablanca Anfa, a été élu alors qu’il exerce une fonction de Président du Wydad AC qui évolue en Botola Pro. Candidat pour le même parti, Nourreddine Elbidi a été élu à Berrechid alors qu’il préside le Conseil d'administration du Youssoufia Berrechid.

Le Rassemblement national des indépendants est le parti qui a obtenu, non seulement le plus de sièges, mais aussi le plus de présidents de club élus durant ces élections. Ainsi, on retrouve l’ancien président du Raja CA Mohamed Boudrika au siège de Casablanca El Fida-Mers sultan. À ses côtés au parlement, il pourra compter sur Hicham Ait-Menna, président du SC Chabab Mohammedia, élu à Mohammedia, et Mouhamed Houar, président du Mouloudia club d’Oujda, élu à Oujda Angad.