Résultats définitifs des élections du 8 septembre : 102 sièges pour le RNI, 13 pour le PJD

L’ensemble des bulletins de vote valides des élections ont été comptabilisés et les résultats définitifs des élections de la Chambre des représentants du 8 septembres sont désormais connus, avec une victoire du Rassemblement national des indépendants qui occupe 102 sièges du parlement.

Derrière le grand gagnant, on retrouve le Parti authenticité et modernité avec 87 sièges suivi de l’Istiqlal avec 81 sièges. Le Parti justice et développement, qui avait remporté 125 sièges en 2016 doit se contenter pour ce scrutin de 13 sièges, relégué à la 8e place.

La répartition finale des sièges est la suivante :

RNI : 102

PAM : 87

Istiqlal : 81

USFP : 34

MP : 28

PPS : 22

UC : 18

PJD : 13

MDS : 5

FFD : 3

FGD : 1

PSU : 1