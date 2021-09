Rachid Santaki, le père de la première dictée de l’espace

Dimanche 5 septembre, la première dictée de l’espace a eu lieu en France et à bord de la station spatiale internationale (ISS). Cette dictée germée dans la tête de l’écrivain franco-marocain Rachid Santaki qui a finalement réussi à rassembler plus de 500 participants sur le tarmac du Musée de l’air et de l’espace du Bourget.

Cette dictée, unique au monde, a permis aux amoureux de la langue française de mettre à l’épreuve leur connaissance de la langue sur un extrait d'«Un barrage contre le Pacifique» de Marguerite Duras, dicté par l'astronaute Thomas Pesquet depuis l’ISS. L’astronaute français a choisi lui-même le texte et a déclaré sur l’évènement : «J’aime beaucoup le principe de rendre ludique un exercice qui a parfois mauvaise réputation.»

Vous étiez ➕ de 500 participants pour écouter @Thom_astro lors de la 1ère #DicteeEspace, organisée avec @franceculture ce dimanche au @museeairespace ✍️?Merci à @rachidsantaki @OliviaGesbert @ESA_fr et à nos visiteurs pour la mise en orbite réussie de ce projet un peu spatial ! pic.twitter.com/YH8qwblcvk — Musée de l'Air et de l'Espace (@MuseeAirEspace) September 5, 2021

Rachid Santaki a déjà réalisé plus de 500 dictées publiques et battu 2 records du monde au Stade de France. Après la dictée de l’espace il a déclaré : «J'ai démontré que la dictée pouvait être un jeu permettant l’accès à la lecture et à l’écriture au plus grand nombre.» Le prochain défi de l’écrivain devrait se faire à Marrakech où il veut organiser la plus grande dictée d’Afrique.