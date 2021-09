Espagne : Plus de moyens pour l’éducation des mineurs marocains à Ceuta

La ministre de l’Enseignement espagnole, Pilar Alegría a promis hier dans une interview sur RNE d’affecter plus de ressources humaines au millier de mineurs marocains qui sont encore à Ceuta, si le besoin s’en faisait sentir. La rentrée scolaire le vendredi 10 sera l’occasion d’étudier «s’il serait nécessaire de prolonger le recrutement» des enseignants et du personnel auxiliaire.

El Faro de Ceuta qui relate l’information précise que les élèves marocains sont composées d’une douzaine d’élèves préscolaires et primaires, de 250 mineurs en âge d’un enseignement secondaire et de quelque 750 mineurs de 16 à 18 ans. Pour assurer l’éducation des 12-16 ans, 17 enseignants et une douzaine de conseillers et de personnel non enseignant ont été engagés ainsi que 30 enseignants et d’une douzaine de conseillers et de personnel non enseignant pour les 750 élèves de 16 à 18 ans.

Ces élèves de 16 à 18 ans devront, précise la ministre, se manifester comme volontaire afin de pouvoir suivre des cours de formation professionnelle prévus pour eux, car leur scolarisation ne peut être automatique, l’enseignement n’étant à leur âge pas obligatoire.

La ministre a précisé les modalités d’enseignements des mineurs de 12 à 16 ans en ajoutant que «la chose la plus appropriée à faire était d'utiliser cinq des six écoles secondaires» de la ville pour que ces élèves puissent suivre les cours l’après-midi, outre la mise en place de «salles de classes mobiles». Les jeunes enfants en école maternelle et primaire seront eux scolarisés dans des salles de classe ordinaires.

Les enseignants auront la responsabilité d’évaluer le niveau de compétences notamment linguistiques des mineurs marocains avant qu’une «évaluation soit faite quant au moment où ils seront en mesure de fréquenter l'école dans un processus régulier».