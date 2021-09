Laftit : Les élections se sont déroulées dans les «meilleures conditions», malgré une conjoncture exceptionnelle

Les élections du 8 septembre se sont déroulées dans les "meilleures conditions", en dépit d'une conjoncture particulière et exceptionnelle, marquée essentiellement par les défis liés à la crise sanitaire actuelle, a affirmé jeudi le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit.

«Notre volonté à tous et notre conscience de l’importance de l'étape politique que traverse notre pays, nous ont permis ensemble de tenir ces élections dans les meilleures conditions», a souligné le ministre, qui présentait les résultats provisoires des élections générales.

M. Laftit, qui était accompagné du ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, Noureddine Boutayeb, a relevé que les différentes autorités concernées se sont mobilisées, avec leurs différentes ressources humaines aux échelons central et territorial, pour réunir tous les moyens matériaux et logistiques en vue de garantir le succès des différentes étapes de l’opération électorale et faciliter l’opération du vote des citoyennes et des citoyens durant le jour du scrutin.

Dans ce contexte, a-t-il précisé, de grands efforts ont été déployés à l’occasion de l’opération du renouvellement des listes électorales, puisque le nombre des nouveaux électeurs a atteint 1.806.724, portant ainsi l’électorat national à 17.509.316 votants. Pour rapprocher les urnes des électeurs, il a été procédé à la création de 40.628 bureaux de vote encadrés par 4000 bureaux centraux, soit une moyenne de 10 bureaux de vote pour chaque bureau central.

De leur côté, les partis politiques se sont mobilisés pour mener cette compétition électorale, puisque 31 formations s’y sont présentées, dont une alliance créée à l’occasion de ces élections. Dans le respect des mesures préventives liées à la situation épidémiologique, les partis politiques et leurs candidats lors de la campagne électorale ont tenu près de 12.249 activités, a-t-il noté.

Le ministre a félicité les candidates et les candidats, et à travers eux, les instances politiques pour leur respect des règles de la concurrence loyale, dans le cadre des dispositions en vigueur et leur attachement à l'esprit de citoyenneté, en faisant prévaloir l’intérêt suprême du pays «malgré des actes isolés qui n’ont pas eu d'impact sur le déroulement normal de la campagne».

Il a rappelé qu’en application des Hautes instructions royales au ministre de l’Intérieur et au président du Ministère public pour veiller au bon déroulement des opérations électorales et lutter contre toutes les pratiques qui pourraient leur porter atteinte, une commission centrale et des commissions provinciales et régionales de suivi des élections ont été créées.

La mission principale de ces commissions consiste en la prise des mesures pratiques à même d’assurer l’honnêteté et le bon déroulement des opérations électorales, de faire face immédiatement à tout ce qui pourrait leur porter atteinte, depuis l’inscription sur les listes électorales jusqu’à l’annonce des résultats du scrutin et l’élection des organes et des structures des conseils des instances élues, et d'engager la procédure d’enquête ou de poursuite judiciaire si nécessaire.