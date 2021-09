Législatives : La débâcle du PJD se précise, El Othmani perd son siège de député

Le chef du gouvernement sortant et secrétaire général du PJD n’a pu remporter son siège à la circonscription de Rabat-Océan. Une nouvelle preuve de la débâcle des islamistes de la Lampe aux législatives du 8 septembre.

La liste conduite par Saad-Eddine El Othmani est arrivée cinquième, avec à peine plus de 4 000 voix alors que le candidat du RNI est arrivé premier avec plus de 15 000 voix. Il est suivi par le PAM, l’Istiqlal et le Mouvement populaire. Pour rappel, aux scrutins de 2011 et 2016, le PJD avaient glané deux sièges à Rabat-Océan.

Cette déroute n’est pas la seule qu’un haut cadre du parti a subie lors de ces législatives. Le ministre du Travail et de l’insertion professionnelle, Mohamed Amekraz, a échoué à son tour à arracher son passage pour la Chambre des représentants à la circonscription de Tiznit. Les deux sièges en jeu sont revenus au RNI et à l’Istiqlal.

C’est, d’ailleurs, la deuxième défaite pour le ministre après celle qu’il avait essuyée à une élection partielle à Agadir-Ida Outnanae, organisée le 5 octobre 2017.