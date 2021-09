Elections 2021 : L'ambassade des États-Unis félicite le Maroc

L'ambassade des États-Unis à Rabat a félicité, mercredi soir, le Royaume du Maroc pour sa réussite dans l’organisation des élections législatives, régionales et communales du 8 septembre. «L’Ambassade des États-Unis félicite le Royaume du Maroc pour sa réussite aujourd'hui dans l’organisation des élections de 2021», lit-on dans un tweet de l’ambassade américaine.

«Notre engagement commun envers le processus démocratique renforce notre partenariat de 200 ans», a ajouté l’ambassade.

The United States Embassy congratulates the Kingdom of Morocco on successfully holding general elections today. Our shared commitment to democratic processes strengthens our 200 year partnership.