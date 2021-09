CAN de Volley-ball : le Maroc s'impose facilement devant la Tanzanie

La sélection nationale de volley-ball s'est imposée sans grande difficulté devant la Tanzanie par 3 sets à 0 ce mercredi soir pendant première journée du groupe D du Championnat d’Afrique des nations (CAN), organisé du 7 au 16 septembre à Kigali, au Rwanda.

Les Lions de l’Atlas, coachés par le Franco-serbe Nicolas Matijasevic, ont bien entamé le match en concrétisant les balles de service et dominant les deux premiers sets 25-14 et 25-14. Durant le 3e set, les coéquipiers de Mohamed Hechdadi ont cependant dû s'accrocher pour battre 25 à 22 une formation tanzanienne plus organisée.

La sélection nationale vise une place pour le Mondial 2022 en Russie et participe à cette compétition continentale avec une jeune équipe composée de joueurs du championnat national et de joueurs expérimentés évoluant dans des championnats européens et des pays du Moyen-Orient. Le Maroc occupe actuellement la tête de la poule D face à l’Égypte, la Tanzanie et le Kenya que les Marocains affronteront jeudi soir.