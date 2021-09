Maroc : Participation aux élections de 50,18%, records pour les trois régions du Sahara

Le taux de participation aux élections du 8 septembre a atteint 50,18% à la fermeture des bureaux de vote à 19 heures, indique le ministère de l’Intérieur dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

Ce pourcentage est l’addition de trois scrutins : la Chambre des représentants, les conseils des communes et d’arrondissements ainsi que des conseils des régions. Une première au Maroc. Pour rappel, les participations des électeurs aux communales et régionales du 4 septembre 2015 et les législatives du 7 octobre 2016, étaient respectivement de 53,6% et 42,11%.

Le texte du ministère de l’Intérieur a noté qu’ «à l’exception de cas très isolés», l’opération de vote «s’est déroulée, dans l’ensemble, dans des conditions normales».

Le département de Laftite s’est félicité de la forte adhésion des électeurs des trois régions du Sahara : avec 66,94% enregistré dans la région de Laayoune-Sakia El Hamra, 63,67% à Guelmilm-Oued Noun et 58,30% à Dakhla-Oued Eddahab. Il est lieu de signaler que par exemple à Smara ce taux était de 85%, Assa-Zag 80% et 66,5% dans la ville de Laayoune.